بعد فيديو مندي "الكنغر".. السلطات السعودية ترد

بعد غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن ذبح الكنغر ونشر الفيديو، أمر غير نظامي وغير قانوني.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية بيانا أكد فيه أن ما ظهر في الفيديو لذبح كنغر وطبخه كوجبة، مخالف لنص قانون البيئة.

وجاء في البيان: "ما تم خلال هذا المقطع يعتبر مخالف لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل وإيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية".

وأكد المركز أنه قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.

وأكد المركز أنه "قام بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله".

ودعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.