دوت الخليج :- قالت هيئة البث الاسرائيلية " كان " إن بقايا صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري سقطت في الأردن .
وكانت غارات اسرائيلية أو صواريخ اطلقت باتجاه مواقع لايران وحزب الله مؤخرا ، حيث قال المرصد السوري لحقوق الأنسان إن هذه الضربة دمرت مخازن اسلحة لحزب الله .
وقالت " كان " عبر موقعها على تويتر السبت : " إن جيش الدفاع الإسرائيلي (هكذا هو اسمه رسميا بوسائلهم الاعلامية ) أكد أنه عقب انفجار صاروخ للدفاع الجوي السوري في منطقة البحر الميت أمس، تم تشغيل الإنذارات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية".
وأضافت أن "بقايا الصاروخ سقطت داخل الأراضي الأردنية ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام اسرائيلي: بقايا صاروخ أطلق من سوريا سقطت في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.