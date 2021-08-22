“رابط محدث” رابط نتيجة البكالوريا السورية الدورة التكميلية 2021 موقع وزارة التربية والتعليم السورية

تم منذ قليل إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة السورية عبر رابط نتيجة البكالوريا السورية الدورة التكميلية 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية على الفيس بوك، وأعلن السيد وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الدورتين الأولى والثانية في الشعبة العلمية أصبحت 73.38%، بعد أن كانت في الدورة الأولى 63.81 فقط، أي أنها ارتفعت بمقدار 10% تقريباً عن الدورة الأولى، ونفس الشيء في الشعبة الأدبية فقد ارتفعت نسبة النجاح العامة في الدورتين الأولى والثانية من 52,14% إلي نسبة نجاح 62.68%، بنسبة زيادة تقريباً 10% أيضاً.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي. تحديد نتائج الشهادة الثانوية العامة. تحديد الشعبة العلمية ” أدبي، علمي”. كتابة رقم الجلوس والاسم واسم المحافظة. الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة البكالوريا السورية الدورة التكميليةرابط موقع نتيجة البكالوريا السورية الدورة الثانية.

بعد طول أنتظار من الطلاب الآن يمكنهم الدخول على رابط الوزارة المحدث، والإطلاع على النتيجة إلكترونياً في دقائق بسيطة، وتهيب الوزارة بالطلاب أنه في حالة عدم فتح رابط الموقع عليهم إعادة المحاولة مرة أخرى في وقت أخر، نظراً للضغط الكبير المتوقع دخوله من الطلاب على الرابط، وقالت أن الوزارة جندت فنيين مختصين للتعامل مع المشاكل التقنية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدخل وقت الحاجة.

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

قالت الوزارة أنها بذلت مجهود كبير حتى تخرج النتائج إلي النور، وأنه بمجرد الانتهاء من الامتحانات في الدورة التكميلية يوم 15 من شهر أغسطس الجاري، وهي تواصل الليل بالنهار حتى تنهي حالة القلق التي تنتاب الطلاب والمترقبين للنتيجة، واليوم تم الإعلان الرسمي عنها من قبل الوزارة وهذا يعد شهادة نجاح للوزارة، على المجهود الكبير الذي بذلته طوال العام الماضي لكي نتخرج النتيجة إلي النور.

إعلان نتائج توجيهي سوريا الدورة الثانية

يتضح من نسب النجاح أن الدورة الثانية بها نسبة نجاح أعلى من الدورة الأولى في الشعبتين العلمية والأدبية، وهنأ الوزير الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة، وتمنى لهم التوفيق في السنوات القادمة، ودعاهم إلي عدم الذهاب إلي المدارس لمعرفة النتيجة بسبب جائحة كورونا ودعاهم إلي محاولة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.