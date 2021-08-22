للمديونين وبدون كفيل قرض شخصي سريع 800 ألف ريال لجميع من وطأت قدماه أرض المملكة

يكثر عدد المديونين بالمملكة ويسرنا تقديم قرض شخصي سريع بدون كفيل يتدرج ليصل الى 800 ألف ريال سعودي. مع ظهور التمويل الشخصي بشكل أخر في المعاملات البنكية أصبحت الموافقات تتم أسرع من السابق. يرجع هذا الفضل الى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال المالي في السعودية. يوميًا، يتم إرسال عشرات الألاف من طلبات تمويل شخصي بدون كفيل من العملاء من القطاع الخاص والحكومي إضافة إلى قرض العمل الحر، ولا يتطلب الذهاب الى البنك. ترجع معظم هذه الاحتياجات إلى تمويل سريع الى عدة أمور يأتي في مقدمتها سداد المديونية للغارمين. عندما تستخدم تمويل شخصي سريع بدلاً من تراكم ديون بطاقة الائتمان أو غيرها، فأنت تتخذ قرارًا مسؤولاً يمكن أن يؤثر إيجابًا على أموالك لسنوات قادمة. لا تتوقف أسباب القرض إلى هذا الحد، يطلب العديد من المواطنين قرض شخصي بدون كفيل لشراء سيارة وسداد احتياجات الأسرة الشهرية خاصة مع ارتفاع التكاليف منذ جائحة Covid-19. لا يرغمكم المقرض على تحديد أسباب طلبكم لتحديد القبول من عدمه. ولكن، ستكون هنا موافقة فورية شريطة أن تتفهم ما تريده البنوك تحديدًا.

6 طرق يمكنك من خلالها استخدام القرض الشخصي هذا الصيف

الصيف هو وقت المرح والإثارة، ولكنه قد يكون باهظ الثمن أيضًا. نوصي بالتفكير في الحصول على قرض شخصي سريع بدون كفيل للبقاء في حدود ميزانيتك.

لمساعدتك في تحقيق ذلك، حددنا ست طرق لاستخدام تمويل فوري وأحيانا بدون تحويل راتب بشكل مسؤول هذا الصيف.

توحيد الديون: يدور الصيف حول الحرية وما هي أفضل طريقة للشعور بالحرية من التخلص من ديون بطاقة الائتمان المزعجة؟ يمكن استعمال تمويل شخصي لسداد جميع الديون المستحقة على بطاقتك الائتمانية وغيرها، وبقرض واحد لسداده بسعر فائدة يمكن التحكم فيه، ستتمكن من تقدم ثابت نحو عيش حياة خالية من الديون. امتلاك قارب أو مركبة. إذا كنت تبحث عن تمويل شراء سيارة جديدة هذا الصيف، فإن الخيار الذي ربما لم تفكر فيه هو قرض شخصي بدون كفيل. وبالمثل، إذا كنت مهتمًا بشراء قارب، فيمكن أن يساعدك برنامج تمويل شخصي ترفيهي بدون كفيل في تحويل عملية الشراء هذا إلى حقيقة بدون معدل الفائدة الباهظ. الانتقال إلى منزل جديد. سواء كنت تتحرك على بعد بضع بنايات أو بضع مدن سعودية، يمكن أن تكون تكاليف النقل باهظة. سوف تحتاج إلى النظر في نفقات النقل ؛ بالإضافة إلى تكلفة الأثاث الجديد والأدوات المنزلية الأخرى للمساعدة في تحويل مسكنك الجديد إلى منزل للعيش به. الحصول على قرض شخصي لمساعدتك في تغطية هذه النفقات يمكن أن يجعل انتقال الأسرة أقل إرهاقًا. الزواج. كلف متوسط ​​حفل الزفاف في عام 2018 أكثر من 50 ألف ريال. هذا مبلغ كبير من المال قد لا يكون لديك. إذا كنت تريد عقد قران، ففكر في الحصول على قرض شخصي بدون كفيل للمساعدة في تغطية تكاليف الزفاف. استخدم قرضك لتمويل النفقات الأكبر، مثل المجوهرات، وفستان الزفاف والمكان، أو لتغطية التكاليف الصغيرة مثل الزهور، وترتيبات السفر، والمصور. تجديد منزلك. عندما ترتفع درجة حرارة الطقس، يرغب أصحاب المنازل في ترقية منازلهم. سواء كنت تقوم بتركيب حمام سباحة، أو إعطاء مطبخك تجديدًا كاملاً، أو تحويل المرآب إلى جناح للضيوف هذا الصيف، فإن التمويل يمكن أن يجعل ذلك ممكنًا. تمويل المصاريف الطبية إذا كانت هناك إجراءات طبية كنت تؤجلها لأنها غير مشمولة بخطة التأمين الصحي الخاصة بك، فيمكن أن يساعدك تمويل شخصي سريع في أن تبدو وتشعر بالراحة هذا الصيف. يمكن أن يساعد التمويل الشخصي المقترضين في تمويل جراحة التجميل الاختيارية وأعمال طب الأسنان.

قد يجعلك تسديد القروض وفواتير بطاقات الائتمان كل شهر تشعر وكأنك تخوض معركة شاقة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة. ألن تكون الحياة أبسط إذا كان لديك دين واحد فقط بسعر فائدة أدنى؟

كيف يتم تحديد مقدار مبلغ التمويل الشخصي السريع الذي تقدمت له؟

عندما تتسوق للحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل منخفض الفائدة أو بطاقة ائتمان، تذكر أن البنوك تبحث عن مقترضين موثوق بهم يقومون بسداد المدفوعات في الوقت المناسب. ستنظر المؤسسات المالية في درجة الائتمان الخاصة بك، والدخل، وتاريخ الدفع، وفي بعض الحالات، الاحتياطيات النقدية عند تحديد معدل الفائدة السنوية (APR) الذي ستمنحه لك.

للحصول على الموافقة على أي نوع من المنتجات الائتمانية (بطاقة الائتمان، القرض، الرهن العقاري، وما إلى ذلك)، عليك أولاً تقديم طلب وتوافق على السماح للمقرض بسحب تقرير الائتمان الخاص بك.

يساعد هذا البنك على فهم مقدار الديون المستحقة عليك، وما هي مدفوعاتك الشهرية الحالية ومقدار الديون الإضافية التي لديك القدرة على تحملها.

بمجرد تقديم طلبك، قد تتم الموافقة على مجموعة متنوعة من خيارات القرض. سيكون لكل منها مدة زمنية مختلفة لسداد التمويل (المدة الخاصة بك) وسعر فائدة مختلف.

سيتم تحديد هامش الربح بناءً على درجة الائتمان الخاصة بك وتاريخ الائتمان والدخل، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل حجم القرض ومدته. بشكل عام، تتمتع القروض ذات الأجل الطويل بمعدلات فائدة أعلى من القروض التي تسددها خلال فترة زمنية أقصر.

اذهب الى الان تمويل بنك السعودي للاستثمار وهو من أشهر بنوك المملكة للتقديم في تمويل شخصي سريع بالمبلغ الذي تفضله وسيتم ارسال لك رد. يكون هذا الرد اما بالموافقة على المبلغ أو اقتراح أفضل مبلغ لك متوافق مع الراتب. لاحظ أن جميع التمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. لديهم تمويل للقطاع الخاص وتمويل للمقيمين وأيضًا للمتقاعدين.

هل يوجد بديل للتمويل الشخصي بدون كفيل في حال رفضي من قبل البنك؟

في حين أن التمويل الشخصي يمكن أن يوفر لك وصولاً سريعًا إلى النقود و التمويل لحالات الطوارئ أو المشاريع الكبرى، فهي ليست خيار التمويل الوحيد المتاح لك. فيما يلي بعض البدائل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب التي قد تكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتك:

بطاقة ائتمانية لتحويل الرصيد. يعرض البنوك من وقت لأخر بطاقات شراء أو تحويل الرصيد بنسبة 0%. اعتمادًا على البطاقة، قد يكون لديك ما يصل إلى 18 شهرًا لسداد الرصيد قبل أن يبدأ معدل الفائدة السنوي العادي. فقط تأكد من سداد الرصيد خلال الفترة الترويجية ؛ وبخلاف ذلك، ستدفع سعر فائدة مرتفعًا على الرصيد المتبقي.

استراتيجية الادخار. إذا كانت لديك نفقات قادمة وليست حالة طارئة، مثل عطلة أو حفل زواج، فهناك خيار آخر وهو فتح حساب توفير منفصل. يمكن لك الدفع نقدًا وتوفير المال على رسوم الفائدة عن طريق تخصيص أموال كل يوم دفع مقابل هدفك.

قرض ملكية منزل، أو إعادة تمويل نقدية. إذا كنت مالك بيت، فيمكنك الاقتراض مقابل تلك الملكية باستخدام مسكنك كضمان تمويل. سلفة قروض إعادة تمويل يمكن أن يكون بطرق مريحة للدفع للتجديد أو إصلاح.

اشترِ الآن وادفع لاحقًا. إذا كان لديك عملية شراء كبيرة في خطتك، مثل جهاز كمبيوتر أو جهاز تمرين أو هواتف جوال، فيمكنك استخدام خدمة الشراء الآن، والدفع لاحقًا لتقسيط التكلفة على عدة أشهر. لا تفرض بعض الشركات فائدة على هذه الخدمة (على الرغم من أنها قد تفرض رسومًا لمرة واحدة أو رسوم شهرية)، بدلًا من استخدام تمويل شخصي يمكن دفع ثمن المنتج على أقساط أسبوعية أو شهرية.

الدفع مقدمًا: إذا كانت لديك حالة طوارئ ولكن ليس لديك صندوق مال إضافي في المنزل، قد تحتاج إلى نقود على الفور. قبل اللجوء إلى تمويل شخصي أو قرض يوم راتب باهظ الثمن، ضع في اعتبارك أن تطلب من صاحب العمل سلفة بضمان راتبك. على الرغم من عدم سماح جميع المؤسسات العمل بذلك، فقد تتمكن من الحصول على جزء من الراتب مبكرًا وخصم المبلغ من الراتب التالي. لاحظ أن هذا يختلف عن خدمات السلفة النقدية التي تقدمها جهة خارجية.

استشارة ائتمانية مجانية: إذا كنت تكافح من أجل إنشاء ميزانية لسداد المديونية، فإن الاتصال بوكالة استشارات ائتمانية غير هادفة للربح يمكن أن يساعدك في توجيه أموالك إلى المسار الصحيح. لن تمنحك تمويل شخصي، لكن يمكنهم منح الأدوات والمهارات التي تحتاجها لإدارة أموالك. واذا نفذت منك جميع الحلول يمكن الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من غير البنوك بمبلغ أقل عوضًا عن هذا العرض.

يسمح لك مقرضو القروض الشخصية اقتراض الاف الريالات والحصول على الأموال من تمويل شخصي سريع بدون كفيل التي يتم ايداعه في حساب بنكي في غضون أيام.

على عكس الأنواع الأخرى من عروض التمويل، مثل الرهون العقارية أو قروض السيارات، فإن التمويل الشخصي لها قيود أقل على استخداماتها.

يمكن أن تكون التمويل بدون ضامن أو بضامن، ويمكنك استعمال قرض شخصي لتوحيد الديون أو دفع الفواتير الطبية أو تمويل عملية شراء كبيرة.

يجب أن تفكر مليًا في اتخاذ تمويل بدون كفيل للإنفاق غير الضروري.

يوجد أنواع من تمويل الأشخاص يفرض نسب عالية من الأرباح، وقد يشترط البنوك رسومًا على الإنشاء والدفع المتأخر، مما يزيد من تكلفة طلب تمويل شخصي.

سطور سريعة للقراءة في رحلة عثورك على تمويل شخصي في المملكة

من الحكمة الانتظار ومتابعة العروض والشروط للعثور على أفضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل. عند إصدار تمويلك، سدد الأقساط في موعدها حتى لا تتسبب في سوء تقريرك الائتماني بالإضافة الى الفائدة لتجنب الرسوم المتأخرة المكلفة أو الإضرار بدرجة الائتمان الخاصة بك.