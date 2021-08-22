رابط التسجيل في منصة مدرستي 1443 تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية لعام 1443، من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية رابط التسجيل في منصة مدرستي لما لها من أهمية كبيرة في سير العملية التعليمية بشكل كامل ، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منصة مدرستي السعودية للتعلم عن بعد 1443 ، ويمكن لكل طالب اكتساب المعرفة والدروس للعام الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي وذلك من خلال نشر مقاطع فيديو المحتوى العلمي بدلاً من الدراسة وجهًا لوجه، حيث يتيح النظام للطلاب والطالبات طرق سهلة وبسيطة للتسجيل في المنصة الإلكترونية الجديدة، حتي يتثنى للطلاب حضور الحصص التعليمية، وننشر لكم الرابط الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية فتابعونا عبر موقع ثقفني.

رابط التسجيل في منصة مدرستي 1443

أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة أنه يمكن لجميع الطلاب تسجيل بياناتهم على منصة مدرستي وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1443، ويستطيع الطلاب والمعلمين التسجيل في منصة مدرستي لتكمل العملية التعليمية في منشآت التعليم، كذلك أطلقت وزارة التربية منصة روضتي الافتراضية التي تخدم الطلاب في مرحلة الروضة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف الأول من إطلاق منصة مدرستي التعليمية هو اتباع الإجراءات الآمنة للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1443

جاء التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية بالتزامن مع اقتراب بدء الدراسة الحضورية بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة على الطلاب والطالبات من سرعة التوجه إلي المنصة التعليمة وتسجيل بياناتهم الخاصة، ويمكنك التسجيل في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً، الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي.

ثانياً، الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ثالثًا، كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الإقامة.

رابعاً، إدخال رقم جوال، ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

خامساً، الضغط على أيقونة التالية، ثم كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

سادساً، بعد التأكد من صحة البيانات المطلوبة، قم بالنقر على تأكيد الحساب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المنصة تقدم إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد والتسهيل على جميع الطلاب والطالبات والحد من تفشي الوباء بين طلاب المدارس، فمع تعرض البلاد للظروف الاستثنائية التي تمر بها من جراء تفشي وباء كورونا كان من الضروري أن تدعم المملكة المنصة التعليمة وتقدم كل سبل المنفعة والمعرفة لأبنائها.