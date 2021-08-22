قرض 50.000 ألف ريال سعودي للمحتاجين ومحدودة الدخل وبدون كفيل ولا ضمان

تمويل شخصي يصل إلي 50.000 ألف ريال سعودي من بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع أي مواطن للحصول علي التمويل وذلك لسهولة شروط التي تتطابق مع الفئة البسيطة علي شكل مساعدات المواطنين المحتاجين الذين يمرون بأذمات مالية صعبة، حيث يقدم البنك تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية ومطابق مع تعاليم الدين الإسلامي، ويتم صرف هذا التمويل من اجل الموطنين المديونين الغير قادرين لسد ديونهم ولتحسين الحالة المعيشية، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي مخصص للمحتاجين وبأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي ويصل التمويل إلي 50 ألف ريال سعودي.شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي
يستطيع جميع المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي ويتم صرف التمويل بدون إجراءات معقدة من بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك قروض متنوعة تناسب جميع الفئات ولا يشترط لوجود كفيل، كما انه يقدم تمويل بدون ضمان يصل إلى 50 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل خمس سنوات، وبهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل، وقد وضع البنك عدد شروط بسيطة يجب توفيرها وهي كالتالي:
- يشترط تمويل بنك الراجحي أن لا يقل عمر العميل عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
- يشترط أن لا يقل سن المتقاعد عن 70 عاما.
- يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص 2000 ريال سعودي كحد ادني.
- تقديم خطاب من جهة العمل يوضح مدة العمل للمتقدم من أجل الحصول علي تمويل الشخصي.
يعد مصرف الراجحي من افضل البنوك التي تقدم العديد من الخدمات التمويلية التي تناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم خدمة طلب وتنفيذ التمويل عن طريق الرابط الالكتروني الرسمي لبنك الراجحي ويتم الدخول لطلب التمويل وملئ البيانات المطلوبة وهي كتالي:
- الدخول علي الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي عبر شبكة الإنترنت.
- تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل الاسم والعمر ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.
- تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول، وتعريف الراتب الشهري.
- قم بتقديم الطلب وسوف يقوم مسئول خدمة العملاء بالتواصل معك والحصول علي القرض من بنك الراجحي.
الوسوم
تمويل شخصي يصل إلي 50.000 ألف ريال سعودي من بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع أي مواطن للحصول علي التمويل وذلك لسهولة شروط التي تتطابق مع الفئة البسيطة علي شكل مساعدات المواطنين المحتاجين الذين يمرون بأذمات مالية صعبة، حيث يقدم البنك تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية ومطابق مع تعاليم الدين الإسلامي، ويتم صرف هذا التمويل من اجل الموطنين المديونين الغير قادرين لسد ديونهم ولتحسين الحالة المعيشية، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي مخصص للمحتاجين وبأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي ويصل التمويل إلي 50 ألف ريال سعودي.شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي
يستطيع جميع المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي ويتم صرف التمويل بدون إجراءات معقدة من بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك قروض متنوعة تناسب جميع الفئات ولا يشترط لوجود كفيل، كما انه يقدم تمويل بدون ضمان يصل إلى 50 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل خمس سنوات، وبهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل، وقد وضع البنك عدد شروط بسيطة يجب توفيرها وهي كالتالي:
- يشترط تمويل بنك الراجحي أن لا يقل عمر العميل عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
- يشترط أن لا يقل سن المتقاعد عن 70 عاما.
- يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص 2000 ريال سعودي كحد ادني.
- تقديم خطاب من جهة العمل يوضح مدة العمل للمتقدم من أجل الحصول علي تمويل الشخصي.
يعد مصرف الراجحي من افضل البنوك التي تقدم العديد من الخدمات التمويلية التي تناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم خدمة طلب وتنفيذ التمويل عن طريق الرابط الالكتروني الرسمي لبنك الراجحي ويتم الدخول لطلب التمويل وملئ البيانات المطلوبة وهي كتالي:
- الدخول علي الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي عبر شبكة الإنترنت.
- تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل الاسم والعمر ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.
- تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول، وتعريف الراتب الشهري.
- قم بتقديم الطلب وسوف يقوم مسئول خدمة العملاء بالتواصل معك والحصول علي القرض من بنك الراجحي.
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