بريطانيا تسجل 32253 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 32253 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32253، مقارنة مع 32058 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.492 مليون حالة.
وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 49 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 104 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 131640 شخصا.
وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.
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