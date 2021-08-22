بايدن يعلن حالة الطوارئ فى نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار هنرى

جدة - نرمين السيد - وقرر بايدن اليوم الأحد إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات التى تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية. ويأتى ذلك بعد تبنى بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند أمس السبت. وجاء الإجراء الأخير على الرغم من انخفاض قوة إعصار هنرى حتى مستوى الإعصار الأسطوانى، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم فى الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم فى الساعة. وتستعد السلطات المحلية لفيضانات وحالات لانقطاع الكهرباء نتيجة للإعصار.

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