وزير الدفاع الأمريكى: لم يتوقع أحد انهيار حكومة أفغانستان بهذه السرعة

وقال أوستن اليوم الأحد، فى حوار مع شبكة ABC الأمريكية: "كانت هناك تطورات سريعة جدا.. حصل كل شيء خلال نحو 11 يوما.. لم يتوقع أحد انهيار الحكومة خلال 11 يوما".
وأشار وزير الدفاع الأمريكى إلى تضارب التقييمات الأولية للاستخبارات الأمريكية بشأن الفترة التى ستتمكن خلالها الحكومة الأفغانية من الصمود أمام "طالبان" بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد، موضحا أن هذه التقييمات كانت تتراوح بين عام أو اثنين وبين عدة أشهر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأشار أوستن إلى أن القوات الحكومية فى كثير من الحالات فضلت الاستسلام إلى "طالبان" بدلا عن مجابهتها، قائلا إن التنبؤ بالتطورات اللاحقة بدقة كان صعبا للغاية فى هذه الظروف.
وقال إن قوات الحكومة الأفغانية خلال السنوات الـ20 الماضية كانت تتلقى أفضل تدريب وأحدث معدات، غير أنه "من الصعب تقييم الإرادة للقتال".
ودافع الوزير عن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هى التى أبرمت مع "طالبان" اتفاقا يقضى بسحب قوات الولايات المتحدة بالكامل بحلول أول مايو الماضى.
وتابع: "واجهنا وضعا لم تكن فيه خيارات جيدة، وكل الخيارات كانت صعبة، وكما هو معروف تبنى بايدن قراره بناء على تحاليل مفصلة".
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