موعد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الجولة 33 من الدوري الممتاز

موعد مباريات الأهلي والزمالك ، مع زيادة الصراع بين فريقي الأهلي والزمالك على تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حيث يحتل الفارس الأبيض الصدارة برصيد ستة وسبعون نقطة وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد إثنين وسبعون نقطة وذلك مع اقتراب انتهاء البطولة هذا الموسم وبنسبة كبيرة أنه سوف يكون لقب البطولة الحالية قريب جداً من القلعة البيضاء حيث لم يتبقى سوي جولتين فقط على أنتهاء النسخة الحالية وعند فوز الزمالك في مباراته القادمة بالجولة الثالثة والثلاثين يضمن الفريق تحقيق لقب البطولة وعلى الجانب الآخر يتمسك النادي الأهلي ويمني النفس بسقوط نادي الزمالك في مباراتيه المتبقية بالبطولة من أجل تحقيق اللقب ولكن تبقي مهمة الفريق الأحمر صعبة للغاية خاصة مع وجود فارق بينه وبين الزمالك يصل إلى أربع نقاط إلى جانب التنظيم والأداء الرائع الذي يقدمه الفريق الأبيض واستمراره في تحقيق النقاط الكاملة التي يخوضها لذلك يشهد الدوري هذا الموسم صراع كبير بين قطبي الكرة المصرية وجماهيرهم الكبيرة.

موعد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري الممتاز والفرق المنافسة

الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز هي جولة حسم اللقب وذلك في حال فوز نادي الزمالك في مباراته القادمة بالجولة الثالثة والثلاثين من عمر البطولة لذلك يترقب الجماهير المباريات القادمة على صفيح ساخن حيث يمني جماهير الزمالك أنفسهم بتحقيق البطولة الغائبة حيث هيمن النادي الأهلي على البطولة في السنوات الأخيرة ويلتقي نادي الزمالك في مباراته القادمة مع فريق الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة وفي نفس التوقيت يلتقي النادي الأهلي يوم الثلاثاء أيضاً مع فريق الجونة على ملعب الجونة وسوف يتم إذاعة أحداث المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

يحتل المركز الأول نادي الزمالك برصيد 76 نقطة.

يحتل المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 72 نقطة.

في المركز الثالث فريق سموحة برصيد 50 نقطة.

في المركز الرابع فريق بيراميدز برصيد 49 نقطة.

في المركز الخامس فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة.

في المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 44 نقطة.

في المركز السابع فربق أنبي برصيد 43 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد أنتهاء الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة