خصومات على الجوالات 50% في جرير بالسعودية

عروض جرير على هواتف المحمول من أشهر الماركات، توفر إليكم أسواق جرير مجموعة كبيرة من الخصومات الأسبوعية وذلك لكافة عملائها في جميع فروع الشركة، فالعروض المتوفرة إليكم من جرير تتسم بأنها من أشهر العروض على الإطلاق ويظل الجميع في انتظارها من الحين للأخر من أجل شراء كل مستلزماتهم الأساسية بجانب هواتف المحمول فتوفر جرير إلى عملائها جميع الأدوات المدرسية المختلفة بالإضافة لأجهزة الكمبيوتر وغيرهم الكثير من المنتجات.

عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية:

أهم ما تتسم به أسواق جرير هي توفيرها لباقة مختلفة من العروض المميزة لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية وتحتوي هذه العروض على عدد كثير من المنتجات والأجهزة الحديثة التي يبحث عنها الجميع في كافة نواحي المملكة العربية السعودية ولكن لا داعي للتفكير مطلقاً بعد ذلك فتوفر إليكم أسواق جرير جميع أنواع هواتف المحمول من أشهر الماركات على سبيل المثال الأيفون وآوبو وريل مي وفيفو وغيرهم الكثير من الماركات.

عروض جرير الأسبوعية:

تقدم جرير إليكم الكثير من هواتف المحمول التي من بينها محمول فيفو اكس 60 مساحة تخزين عالية باللون الأسود من الجيل الرابع بسعر يصل على 2499 ريال سعودي بدلاً من سعره الأصلي وهو 2699 ريال سعودي، توفر إليكم جرير خصومات على هاتف فيفو بمساحة 128 جيجا بايت الأكسجين باللون الأزرق بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

يحتوي العرض على هاتف محمول فيفو بمساحة تخزين كبيرة متوفر باللون الأبيض بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي وهاتف محمول فيفو بمساحة 128 جيجا باين لون كريستال سيمفوني 929 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي هناك عرض أيضاً على هاتف محمول فيفو مساحة تخزين كبيرة متوفر بلون البحر الأزرق 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.

المزيد حول جرير:

إذا كنتم ترغبون في شراء هاتف جديد فمهما كان نوعه يمكنكم التعامل مع جرير فهي تتيح إليكم أيضاً خاصية الشراء بالتقسيط وذلك من خلال تقدميها لبعض الشروط ففي حالة توفرها على الفور يمكن الشراء فأسرعوا للتوجه إلى جرير وشاهدوا الخصومات بأنفسكم.