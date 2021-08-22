الخطوط الجوية الباكستانية تعلق رحلات الإجلاء من أفغانستان لدواعٍ أمنية

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية -فى تصريحات نقلتها صحيفة (ديلى تايمز) الباكستانية- "كنا نسير الرحلات من مطار كابول عن طريق الحصول على إذن من قوات الناتو المنتشرة هناك، لكن المشكلة هى أن قوات الناتو لن تكون هناك بعد يومين، وليس من الواضح ما الذى سيحدث بعد ذلك".
وأضاف أن "المطار يفتقر إلى الترتيبات اللازمة مما قد يؤدى إلى وقوع حوادث"، مشيرا إلى أن القمامة ألقيت على مدرج المطار، وهناك نقص فى العاملين المسؤولين عن التعامل مع الطائرات والحركة الجوية.. مضيفا "هناك مشكلات أمنية خطيرة، ولا يمكننا المجازفة".
وقامت الخطوط الجوية الباكستانية بتشغيل 5 رحلات جوية خاصة إلى كابول منذ سيطرة حركة طالبان الأسبوع الماضى على العاصمة الافغانية، وأجلت أكثر من 1600 شخص من المحاصرين هناك، كان من بينهم باكستانيون وأجانب من العاملين فى هيئات الإغاثة الدولية وصحفيون ودبلوماسيون.
وكانت العديد من دول العالم قد سارعت إلى إجلاء مواطنيها وأفراد بعثاتها الدبلوماسية من أفغانستان بعد سيطرة حركة (طالبان) على العاصمة كابول.
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