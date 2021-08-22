واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن قيادى بحزب الله

جدة - نرمين السيد - ونشر حساب "تويتر" الرسمى لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة الرجل اللبنانى المطلوب.

وجاء فى التغريدة المرفقة بالصورة أن "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز فى (حزب الله) اللبنانى، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم فى العديد من دول الشرق الأوسط، كما أن حرب أيضا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم "حزب الله" اللبنانى فى اليمن".

وتابع المنشور: "إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر تلجرام أو سيجنال أو واتسآب على الرقم فى الأسفل".