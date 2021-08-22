مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة - فى بيان صحفى - "إن 120 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية من الأقصى".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.