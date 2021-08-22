20 قتيلا فى مطار كابول ومحيطه
أكد مسؤول بالناتو، وفاة 20 شخصا على الأقل قتلوا بمطار العاصمة الأفغانية كابول ومحيطه خلال الأيام الماضية بالتزامن مع عمليات الإجلاء، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
يأتى ذلك بينما تشن حركة طالبان هجوما واسعا على العديد من الولايات الأفغانية منذ إعلان سحب القوات الأمريكية، ونجحت عناصرها بالفعل فى السيطرة على معظم أراضى البلاد وعدد من عواصم الولايات، وصولا إلى العاصمة كابول.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتصالات التي جرت مع حركة طالبان الأفغانية تستهدف إنقاذ الأرواح، نافية وجود أي حوار سياسي مع حركة طالبان.
فيما أعلنت اليونان، بناء جدار بطول 40 كليومترا على حدودها مع تركيا، ونصبت عليه نظام مراقبة متطور لمنع وصول طالبى اللجوء المحتملين إلى أوروبا بعد استيلاء حركة طالبان على أفغانستان.
(وكالات)
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