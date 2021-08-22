موقع نتائج البكالوريا 2021 سوريا عبر moed.gov.sy نتائج الثانوية العامة وزارة التربية السورية

موقع نتائج البكالوريا 2021 سوريا من أهم وأكثر المواقع بحثاً على محركات البحث، وذلك لاقتراب موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2021، فقد انتهت وزارة التربية السورية من كافة الأعمال السابقة لإعلان النتيجة، من تصحيح للأوراق ورصد للدرجات والتجميع والمراجعة النهائية، وتم التدقيق في هذه الإجراءات حتى يأخذ كل طالب حقه ويحصل على درجاته الفعلية التي يستحقها، وذلك تمهيداً لرفع الدرجات على رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا، ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية، وسوف يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك لضمان سلامة الطلاب والطالبات، ولعدم التزاحم والاختلاط والتعرض للعدوى بفيروس كورونا الخطير، ويتم الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة وبسيطة سوف نتطرق في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، وسنترك لكم رابط وزارة التعليم الرسمي والذي سيتم رفع النتيجة عليه، وكذلك طريقة الاستعلام عن النتيجة.

موقع نتائج البكالوريا 2021 سوريا

حرصت وزارة التربية منذ ظهور وباء كورونا المستجد، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة قبل وأثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على الطلاب والطالبات وكافة العاملين بالعملية التعليمية من معلمين وإداريين ومتابعين، كما حرصت الوزارة على تطويع واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لخدمة العملية التعليمية، وللتغلب على مشكلة عدم حضور الطلاب في المدارس، فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية، والتي ساعدت بشكل كبير في تقليل الآثار المترتبة على غلق المدارس وعدم حضور الطلاب، ومن أوجه استخدام التكنولوجيا لخدمة التعليم، إتاحة رابط موقع نتائج الثانوية العامة 2021 سوريا الإلكتروني لرفع النتيجة من خلاله.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 سوريا

كما ذكرنا سابقاً فإن النتائج سيتم رفعها على موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني. ولذلك يستطيع الطالب بكل سهولة وهو جالس مكانه معرفة النتيجة بكل سهولة. وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة سوف نذكرها فيما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية من خلال محركات البحث.

النقر على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

تحديد نوع الدورة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي الخانة المخصصة لذلك.

إدخال محافظة الطالب ورقم الاكتتاب وتحديد الفرع.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

وزارة التربية السورية

قدم وزير التربية السورية “دارم طباع” الشكر لكل من ساهم في الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، ووجه الشكر لأبنائه الطلاب على ما بذلوه من جهد في هذا العام الاستثنائي بسبب فيروس كورونا، كما وجه الشكر لكل الوزارات ولمؤسسات الدولة المختلفة، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاح العملية التعليمية.