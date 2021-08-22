خطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد لـ الطلاب والمعلمين وكيفية الحصول على كود الطالب

تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد، أحد الآليات الجديدة التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم هو الحساب المدرسي الموحد لعمل قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعلمين وأيضًا الطلبة والطالبات، وهذا لتسهيل التعامل مع بعض المنصات الإلكترونية المتخلفة من مختلف الحسابات التي يتم إنشائها، وقد اتفقت وزارة التربية والتعليم مع شركة مايكروسوفت عن إتاحة بريد إلكتروني موحد لطلاب المراحل التعليم للدخول على المنصات التي يتم إتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم فضلًا عن توفيرها برامج برامج Microsoft office مجانًا لأكثر من 20 مليون طالب من أجل التدريب على أدوات سوق العمل. تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد أتاحت وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة والطالبات فرصة تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد وذلك عن طريق رابط ميكروسوفت ويتيح الحساب المدرسي الموحد فرصة إنشاء فصول دراسية على الإنترنت بكل سهولة، مما يساعد الطلاب والمدرسين على إيجاد سبل للتواصل والتعلم، والاستفادة من مجانية المدارس عبر الشبكة. يقوم المعلم بالدخول على رابط ميكروسوفت للمعلمين.

اختيار حساب المعلم.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمعلم وكذلك الكود السري له.

تظهر مجموعة من الخيارات أمام المعلم يختار منها أنه ليس ريبورت.

يضغط على التحقق من البيانات.

بعد التأكد من صحة بيانات الطالب يتم التحويل تلقائي لشاشة جديدة.

يقوم بكتابة بريد إلكتروني احتياطي وتظهر كلمة السر أمام المعلم. تجهيز الرقم القومي الخاص بالطالب من شهادة الميلاد.

الحصول على كود الطالب من موقع وزارة التربية والتعليم.

الدخول على رابط مايكروسوفت.

اختيار حساب الطالب.

إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

الضغط على كلمة تحقق من البيانات.

ستظهر لك البيانات ومعها حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب، وعليك الاحتفاظ لها.

الضغط على إعادة تعيين كلمة المرور الخاص بالطالب، وبهذا قد تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل بياناتك في الاستمارة الإلكترونية من أجل التقديم على الامتحانات من خلال رابط التسجيل على الامتحانات. تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد للطالب ويمكن للطالب الحصول على كود الطالب من خلال إدخال رقم الطالب القومي وتاريخ الميلاد والمحافظة التابع لها وكتابة النوع ذكر أو أنثي ثم تسجيل الدخول على الموقع التابع للطلاب وتسجيل الدخول عليه. تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد للمعلمين تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد الوسوم

تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد، أحد الآليات الجديدة التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم هو الحساب المدرسي الموحد لعمل قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعلمين وأيضًا الطلبة والطالبات، وهذا لتسهيل التعامل مع بعض المنصات الإلكترونية المتخلفة من مختلف الحسابات التي يتم إنشائها، وقد اتفقت وزارة التربية والتعليم مع شركة مايكروسوفت عن إتاحة بريد إلكتروني موحد لطلاب المراحل التعليم للدخول على المنصات التي يتم إتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم فضلًا عن توفيرها برامج برامج Microsoft office مجانًا لأكثر من 20 مليون طالب من أجل التدريب على أدوات سوق العمل. تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد أتاحت وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة والطالبات فرصة تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد وذلك عن طريق رابط ميكروسوفت ويتيح الحساب المدرسي الموحد فرصة إنشاء فصول دراسية على الإنترنت بكل سهولة، مما يساعد الطلاب والمدرسين على إيجاد سبل للتواصل والتعلم، والاستفادة من مجانية المدارس عبر الشبكة. يقوم المعلم بالدخول على رابط ميكروسوفت للمعلمين.

اختيار حساب المعلم.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمعلم وكذلك الكود السري له.

تظهر مجموعة من الخيارات أمام المعلم يختار منها أنه ليس ريبورت.

يضغط على التحقق من البيانات.

بعد التأكد من صحة بيانات الطالب يتم التحويل تلقائي لشاشة جديدة.

يقوم بكتابة بريد إلكتروني احتياطي وتظهر كلمة السر أمام المعلم. تجهيز الرقم القومي الخاص بالطالب من شهادة الميلاد.

الحصول على كود الطالب من موقع وزارة التربية والتعليم.

الدخول على رابط مايكروسوفت.

اختيار حساب الطالب.

إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

الضغط على كلمة تحقق من البيانات.

ستظهر لك البيانات ومعها حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب، وعليك الاحتفاظ لها.

الضغط على إعادة تعيين كلمة المرور الخاص بالطالب، وبهذا قد تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل بياناتك في الاستمارة الإلكترونية من أجل التقديم على الامتحانات من خلال رابط التسجيل على الامتحانات. تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد للطالب ويمكن للطالب الحصول على كود الطالب من خلال إدخال رقم الطالب القومي وتاريخ الميلاد والمحافظة التابع لها وكتابة النوع ذكر أو أنثي ثم تسجيل الدخول على الموقع التابع للطلاب وتسجيل الدخول عليه. تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد للمعلمين تسجيل دخول الحساب المدرسي الالكتروني الموحد

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