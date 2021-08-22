نتائج السنة التحضيرية 2021 عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوريا

نتائج السنة التحضيرية 2021، أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا نتائج امتحانات السنة التحضيرية الفصل الثاني 2021. حيث يستطيع كافة الطلاب والطالبات استخراج كشوفات نقاط النتائج من خلال موقع وزارة التعليم العالي سوريا. ويمكن لجميع الطلاب تقديم اعتراض على نتائج اختبارات الفصل الثاني للسنة التحضيرية المتحصل عليها إلكترونيا. على مستوى مكتب شؤون طلاب السنة التحضيرية في مختلف الجامعات السورية. بعد فتح باب الاعتراض والذي سوف يحدد موعده لاحقا من قبل وزير التعليم العالي. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على الخطوات الصحيحة. التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج فرز السنة التحضيرية حسب الاسم للطلاب كليات الطب.

نتائج السنة التحضيرية 2021

تعد السنة التحضيرية للطلاب في سوريا وهي السنة الأولى لكليات الطب. وتشمل (الطب العام – طب خاص بالأسنان – مجال الصيدلة) يتم التسجيل في هذا التخصص مباشرة. من خلال الحد الأدنى لمعدل الطالب المتحصل عليه دون انتظار المفاضلة. وفي نهاية العام ، يتم فرز تسعون في المئة من المقبولين في السنة التحضيرية في إحدى الكليات الطبية الثلاث في سوريا ذات القبول (العام أو الموازي). و عشرة في المئة تتم عملية فرزهم خارج الكليات الطبية حسب معدلات ​​الطلاب لهذا العام.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوريا

علاوة على ذلك فإن في السنة الطبية التحضيرية، تتم دراسة المواد المشتركة بين كليات الطب الثلاث المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوريا . كما انه لا يتم تضمين معدل السنة التحضيرية في معدل التخرج النهائي للطالب وسيتم فحص جميع الطلاب في نهاية هذا العام حتى الطالب الراسب يُحسب كطالب راسب إذا رسب في أكثر من أربعة مواد. كما يمكن للطالب التحويل إلى أي كلية أخرى، وسيتم تعديل المقررات المقابلة من قبل الكلية التي اختارها.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السنة التحضيرية 2021

بعدما تعرفنا على نتائج بكالوريا سوريا يبحث جميع الطلاب واولياء امورهم في سوريا على كيفية الاستعلام عن نتيجة السنة التحضيرية بمجرد ظهورها رسميا اليوم 22 من شهر أغسطس الجاري ويمكن الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: