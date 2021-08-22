تمويل شخصي بلا بنوك وبدون كفيل وسريع ومعتمد 300,000 ألف ريال سعودي يحصل الكثير من الأشخاص علي تمويل بدون كفيل، وسريع لتلبية مشترياتهم، أو مثل شراء مسكن أو سيارة، ثم أيضا من اجل التعليم أو المصاريف الشهرية، ويريدون تمويل شخصي خالي من المتاعب والموافقة بشكل فوري وسريع، والتمويل الشخصي هو المنتج الأكثر شيوعا، والأسهل من أنواع الائتمان المختلفة الذي يصرف بدون ضمانات، ويلبي أي نوع من الاحتياجات الشخصية للفرد، وبدون بنك يمكن الحصول علي تمويل من شركات تمويل، تحصل منها علي تمويل يصل إلي 300,000 ريال سعودي، فأحدثت هذه الشركات ثورة في قطاع التمويلات الشخصية، من خلال حلول متقدمة في تكنولوجيا الأموال، وهذا التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب، وله مميزات عديدة، ومن خلال المقال وموقع ثقفني سنتكلم علي شركات التمويل التي تمنح هذه التمويلات. ويمكن قراءة هذا المقال، للسعودي والمقيم قسط بمبالغ مالية كبيرة وبدون كفيل من شركة اليسر للتمويل بالمملكة.

تمويل شخصي بلا بنوك وبدون كفيل وسريع ومعتمد 300,000 ألف ريال سعودي

كيف يتم الحصول علي تمويل سريع من شركات التمويل وليس البنوك والموثقة؟

يمكن التقدم لهذه التمويلات بدون كفيل عن طريق الإنترنت، الحصول عليه سريع علي الفور، وصرفة في غضون يوميا، وله مميزات عديدة:

الحصول علي التمويل، علي أساس مستوي الدخل، الائتمان، تاريخ التوظيف، القدرة علي السداد. ثم انه تمويل شخصي بدون ضامن أو كفيل. تحديد معدل الفائدة علي أساس، مبلغ التمويل، ومدة التمويل، وعلاقة المقترض السابقة مع العميل. يجب عدم التخلف عن سداد أقساط التمويل، لعدم حدوث مشاكل تقف عملية التمويل. ثم يندرج التمويل تحت تمويل قصير الآجل، وتتراوح فترة سداده من سنة إلي خمس سنوات. قيمة التمويل تصل إلي 300,000 ألف ريال سعودي.

التمويل عبارة عن مبلغ مقترض، وسدادة عن طريق الأقساط، بفترة محددة. ثم يكتسب شعبية بالمملكة، بسبب مزاياه الكثيرة. يتم الموافقة علي التمويل بسهولة ومرونة، والحصول علي التمويل في يومين. ثم يمكن للعميل سداد التمويل دون ضامن، وسداد الأقساط من بوابات الدفع الإلكترونية بسهولة. السن يتراوح من 21 عام إلي 55 عاما، ودخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. تقديم مستندات بسيطة، الهوية الوطنية، كشف حساب بنكي، ويتم التحقق، وصرف التمويل علي الفور.

لماذا طلب التمويل السريع والفوري شائع بالمملكة؟التقدم بطلب الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل؟ والأخطاء التي تحدث؟

قد تكون إدارة الأموال معقدة، وفي بعض الأحيان تحصل أخطاء، علينا تجنبها، وهناك أربعة أخطاء سأذكرها، قبل البحث عن تمويل شخصي بدوت راع:

العيش فوق إمكانياتك، إذا أنفقت اكثر من دخلك، فيكون من الصعب ادخار أموال، فتبحث عن تمويل سريع لمواصلة الحياة، وتزيد ديونك أيضا. ثم لا تعبث بميزانيتك المالية، يجب وضع خطة تناسب أموالك واحتياجاتك الضرورية. ثم عدم صرف الأموال في أشياء ليست مهمة، فيجب تحديد أهداف الصرف وإمكانها الصحيحة. لا تأخذ تمويلات كبيرة فوائدها عالية، فيمكنك البحث علي تمويلات بدون فائدة عالية، وسهولة في الشروط، والمستندات المطلوبة.

ويمكنك تجنب هذه الأخطاء:

إعادة التمويل للديون بدون ضامن. البحث عن تمويلات دون فائدة عالية. ثم أن الرهن العقاري، مثل عبئا علي الفرد وأسرته. ثم أيضا ارتكاب تي خطأ يكلفك أمانك المالي، وأمان أسرتك.

التفكير جيدا، إذا كان الحصول علي تمويل كبير. ثم حدد التمويل، وقيمته، واذا كان بدون كفيل أو ضامن ، أو تحويل راتب. تجنب الأنفاق بما يتجاوز إمكانياتك، فتأكد أن نفقاتك الممولة تقل بمل يناسب قيمة التمويل، الصرف حوالي 80% من قيمة التمويل، والادخار للباقي للظروف الطارئة. ثم عند اخذ تمويل لسداد ديونك، فسوف تلتزم بالكثير من دخلك للتسديد، وقد يسبب صعوبة العيش في حدود ميزانيتك، فعليك التفكير في التمويل. يجب تجنب الاقتراض، ولكن ممكن البحث عن تمويل بدون فوائد عالية، وسهلة التنفيذ، ويتسم بها شركات كثيرة. ويمكن قراءة هذا المقال قرض 5000 ريال من شركة المرابحة المرنة للرجال والنساء بالمملكة. أما إذا قمت بتوسيع ميزانيتك، لامتلاك بيت، فيجب البحث جيدا وبعناية عن تمويلك المناسب، وتحديد الشركة صاحبة التمويل، مع تجنبك الرهن العقاري، فيكون كبير علي قدراتك.

كيفية تصحيح تفكيرك قبل أن تحصل علي تمويلك الشخصي