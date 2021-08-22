محمد العرابى لـ دوت الخليج: طالبان ليس لديها تصور واضح لشكل الحكومة المقبلة

جدة - نرمين السيد - علق السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، على تصريحات حركة طالبان الأخيرة، والتى أعلنت فيها سعيها لتقديم إطار لحكومة جديدة فى أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة، قائلا إنه "من الصعب وضع تصور للمرحلة الحالية لنوايا طالبان بشأن تشكيل الحكومة".





وأضاف العرابى فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أنه من الممكن ألا يكون لدى الحركة الأفغانية حتى الآن أى تصور واضح لشكل الحكومة المقبلة، وكيفية التفاعل مع الإقليم الذى يعيشون فيه أو حتى مع المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة لطالبان تمثل شكلا تكتيكيا لتهدئة المواقف المضادة لهم سواء داخليا أوخارجيا.

وتابع بأنه فى الفترة الأولى ستسعى الحركة للحصول على أكبر تأييد ودعم داخليا وخارجيا، وبالتالى سيكون لها تصريحات إيجابية فى مواقف كثيرة، ولكن على أرض الواقع لا أعتقد أن تلك التصريحات ستكون صادقة أو سيتم تنفيذها.

وأضاف، أن تصريحات طالبان الأخيرة تتمتع بمقاربة سياسية وعقلانية إلى حد كبير، مشيرا إلى أنهم قد يكونوا استوعبوا الدرس بعد 20 عاما، والذى يتضمن تغيير أسلوبهم، إلا أن هذا لا يعنى أنهم سيتبعوا سياسة تتفق مع الأوضاع الدولية.

وأكد العرابى، أن حركة طالبان تحاول إبراز أنها تعمل بشكل سياسى عاقل ومتزن، لمجرد اكتساب تأييد من دول العالم، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه من المتوقع أن تعود مرة أخرى لسياستها القديمة، ولكن فى النهاية الشعب الافغانى هو الوحيد من سيدفع الثمن.

وعن السيناريوهات المقبلة، قال العرابى، إن "المجتمع الدولى قد يكون له تأثير على شكل الحكومة الجديدة، فمن الممكن أن تمارس بعض الدول قدر من الضغوط على طالبان حتى تكون سياستها أكثر انسجاما مع الأوضاع الدولية".

أما عن استقرار الأوضاع فى أفغانستان، فأوضح العرابى، أن الأمر لن يتم بشكل سريع، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى التى ستمثل أحد الضغوط أمام الحكم القادم الذى يجب أن يواجه تطلعات المواطنين.

وعن الموقف الأمريكى، قال العرابى، إنه كان متوقعا، مضيفا أن النوايا الأمريكية كانت واضحة من البداية، إلا أن فكرة انسحاب القوات فى الوقت الحالى كانت خاطئة.

واختتم حديثه، بأن مشهد تشبث العشرات من الأفغان بجوانب طائرة كانت تغادر مطار كابول لم يكن متوقعا من جانب الشعب الأفغانى ومن الجانب الغربى، فالأمر كان بمثابة "مأساة إنسانية".