بإشراف عسكرى.. امرأة أفغانية تضع مولودتها على متن طائرة إجلاء أمريكية

جدة - نرمين السيد - على متن طائرة عسكرية أمريكية مكتظة بالركاب وتحلق فى الفضاء، كانت امرأة أفغانية على موعد مع وضع مولودتها أثناء عملية إجلاء من مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على أفغانستان.





وكشفت القيادة العسكرية عن تفاصيل الولادة، لافتة إلى أنه بعد علم طاقم الطائرة بالأمر، خفض قبطان الطائرة من ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء فى الطائرة، الأمر الذى ساعد فى إنقاذ حياة الأم الأفغانية، وتم نقل الأم إلى حجرة الشحن فى الطائرة، حيث وضعت مولودتها هناك، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وفى بيان على "تويتر"، أوضحت قيادة النقل الجوى الأمريكى أن المرأة الأفغانية التى أجليت مع أفراد عائلتها، دخلت فى حالة المخاض، بينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية فى ألمانيا،

وقالت القيادة الأمريكية إن الأم وابنتها بحالة صحية جيدة، مؤكدة أنه جرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة فى القاعدة العسكرية الأمريكية، حيث نشرت قيادة النقل الجوى صورًا تظهر عسكريين وهم ينقلون الأم على نقالة.

ومازالت عمليات الإجلاء من مطار كابول الدولى تسجل لقطات إنسانية مؤثرة، خصوصًا وسط التدافع للهرب من بطش حركة طالبان الإرهابية التى سيطرت على العاصمة الأفغانية منذ يوم الأحد الماضى، فكانت الخاصة بسقوط مواطنين أفغان من السماء بعدما تعلقوا بعجلات طائرة إجلاء إلى أن تساقطوا خلال تحليقها فى السماء.