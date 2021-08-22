الناتو: مقتل 20 شخصا بمطار كابول خلال الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، إن قوات الناتو تتموقع بعيدا عن محيط المطار الخارجى منعا لأى اشتباك مع حركة طالبان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد حثت مواطنيها فى أفغانستان بتجنب التوجه إلى مطار كابول فى الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.

وجاء فى التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار فى هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلى الحكومة الأميركية للقيام بذلك".