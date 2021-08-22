جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، إن قوات الناتو تتموقع بعيدا عن محيط المطار الخارجى منعا لأى اشتباك مع حركة طالبان.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد حثت مواطنيها فى أفغانستان بتجنب التوجه إلى مطار كابول فى الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.
وجاء فى التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار فى هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلى الحكومة الأميركية للقيام بذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: مقتل 20 شخصا بمطار كابول خلال الأسبوع الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.