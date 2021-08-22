جونسون يطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكتب جونسون على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "سأعقد الثلاثاء اجتماعا لزعماء G7 لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان. من المهم حيويا أن يعمل المجتمع الدولى معا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغانى فى تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية، كما يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان".

ويأتى ذلك على خلفية استمرار عمليات الإجلاء الغربية من العاصمة الأفغانية كابول التى سقطت قبل أسبوع فى قبضة حركة "طالبان".

