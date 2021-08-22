نظام التعليم الإلكتروني Blackboard ورابط الدخول

يعد نظام التعليم الإلكتروني Blackboard من اهم وسائل التعليم بالمملكة لتميزه بسهولة اختيار البرامج التدريبية للطلبة والمدرسين وذلك مقدمته المؤسسة العامة للتدريب التقني، وكما انه عمل على تشجيع التعليم عن بعد من خلال الوسائل الحديثة في تواصل الطلبة مع مع هيئة التدريس، كما أن نظام التعليم الالكتروانى Blackboard هو نظام الكترونى لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة التعليم في المؤسسة التعليمية ويتيح النظام فرص كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني .

كما أن من الممكن التواصل مع بقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة ،حيث يساعد هذا الطلاب بأخذ الدروس على الإنترنت، وقد يذهبون للاختبار في الكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية، كما أن من مميزات النظام الالكتروانى Blackboard الاطلاع على المحاضرات في وقت مباشر الكترونى كما انه يعمل على رفع مستوى المعرفة التقنية التعليمية وغير ذلك يجب جيدا معرفة استخدام الكمبيوتر وان يتوافر ايضا شبكة نت وغير من الوسائل لسهولة التواصل مع النظام والاستفادة من خدماته وهذا ما يبحث عنه الوزارة لتقديم كل ماهو جديد خاص بالتعليم كالتقويم الدراسي بعد التعديل وغيرة.

ادخل علي الموقع الرسمي للنظام الإلكتروني بلاك بورد ثم اكتب اسم المستخدم، هو اسم الكلية والرقم السري وهو رقم الهوية. ثم اضغط علي تسجيل دخول واختار الخدمات التي تريدها. كما يمكن تغيير الرقم السري. بعد ذلك اضغط على إيقونة الدخول لتحويلك إلى صفحة الدخول إلى بلاك بورد التقنية.

يكون متوافر الطبيق عبر متجر جوجل بلاي. يتم الدخول بشكل مباشر على رابط التحميل. ويتم الضغط على كلمة تثبيت وبعدها يتم الانتظار فترة وذلك حتى يتم الانتهاء من تحميل التطبيق. يتم الدخول إلى التطبيق على الجوال ويتم تعبئة بيانات الدخول وهى بالرقم الجامعي. يتم كتابة أيضا رقم المرور برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة والضغط على كلمة تسجيل الدخول. وبذلك يمكن للطلاب معرفة كافة الخدمات التعليمية المختلفة من خلال هذا التطبيق على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد.

الولوج إلى صفحة الدعم الفني. أدخال رقم الهاتف الجوال واسم الطالب وإدخال البريد الإلكتروني، واسم المستخدم. ثم ندخل عنوان للمشكلة ونختار نوعها وصف المشكلة. فيما يلي نختار أهمية الشكو. الضغط على “إرسال”. يتم مراجعة الطلب، وحل المشكلة في التي تواجه المستخدم للمنصة.

رابط الدخول إلى بلاك بورد التقنيةتطبيق بلاك بورد تبوك للاندرويدكيفية التواصل مع الدعم الفني

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقنية والتدريب أتاحت العديد من المعلومات المهمة التي يحتوي عليها البلاك بورد والتعرف على التطبيقات والبرامج المتاحة للتسجيل والتدريب عليها .