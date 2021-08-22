نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق على موقع ناجح وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق من أهم المواضيع وأكثرها بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق، وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة الثالث المتوسط 2021 موقع نتائجنا، وذكرت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي عن اقتراب ظهور النتيجة، وسيتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 موقع ناجح إلكترونياً، ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الإلكتروني، والذي ستوفره وزارة التربية العراقية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فقد انتهت وزارة التربية العراقية من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والتجميع والرصد، ويتم حالياً تغذية الحاسب الآلي بالنتيجة، تمهيداً لرفعها على موقع وزارة التربية العراقية، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنقوم بتوفير الرابط الخاص بالنتيجة وطريقة الاستعلام.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق

نجحت وزارة التربية العراقية في إجراء الامتحانات، في عام استثنائي بكل المقاييس بسبب فيروس كورونا، وكانت وزارة التربية العراقية من أكثر الوزارات التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة في خدمة قضايا التعليم، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية الداعمة للعملية التعليمية، كما أنها وفرت رابط إلكتروني يستطيع الطالب أو الطالبة بكل سهولة وهو جالس مكانه، أن يستعلم عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2021 العراق بكل سهولة، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نذكرها فيما يلي.

طريقة الاستعلام عن النتيجة

كما ذكرنا سابقاً فإنه بإمكان الطالب الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، عن طريق epedu.gov.iq رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الإلكتروني، الذي تم توفيره خصيصاً لذلك، ويتم الاستعلام بعدة خطوات نذكرها فيما يلي:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني من خلال محركات البحث.

الضغط على أيقونة “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن النتيجة”.

وزارة التربية العراقية

قدم وزير التربية العراقية الأستاذ “علي حميد الدليمي”. الشكر لأبنائه الطلاب على ما بذلوه من مجهود كبير في هذا العام الدراسي الاستثنائي. كما قدم سيادته الشكر لكل الوزارات والمؤسسات التي ساعدت في الخروج بالامتحانات إلى بر الآمان. وثمن دور الدولة الداعم لوزارة التربية والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاح العملية التعليمية رغم كل الصعاب التي شهدتها.