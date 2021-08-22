نتائج البكالوريا سوريا 2021 الدورة التكميلية. يترقب كافة الطلبة والطالبات الداخلين في الدورة التكميلية في شهادة الثانوية العامة في سوريا. معرفة النتيجة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير التربية السورية بشأن أعمال امتحانات الدورة التكميلية في نتائج البكالوريا في سوريا، والتي أكد فيها على أنه سوف يتم إعلان نتائج الدورة التكميلية في امتحانات البكالوريا 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت فعلياً أعمال اعلان نتائج تلك الدورة، ويتم حالياً اجراء اعمال المراجعة.

رابط نتائح البكالوريا سوريا 2021 الدورة التكميلية بالاسم ورقم الأكتتاب

أتاحت وزارة التربية في سوريا، الاستعلام عن نتائج الدورة التكميلية للبكالوريا في سوريا، حيث يمكن للطالب أو الطالبة معرفة النتائج، إما عن طريق إدخال الاسم أو رقم الاكتتاب ويمكن لاستخراج النتيجة اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

2- اختيار الاستعلام عن نتائج امتحانات الدورة التكميلية للبكالوريا 2021.

3- يتم إدخال رقم الاكتتاب ثم الضغط على عرض.

وتعد شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا فى سوريا، ذات أهمية كبرى لجميع الطلبة والطالبات، حيث أنها تعد المحدد الرئيسي فى الالتحاق بالمرحلة الجامعية، حيث يتوقف التحاق الطالب أو الطالبه بالدراسة في كلية معينة على المعدل الذي حصل عليه في نتيجة البكالوريا، وتتيح الدورة التكميلية فى البكالوريا، الفرصة أمام الطلبة والطالبات في تحسين المعدلات التي حصلوا عليها من أجل الالتحاق بالدراسة في المرحلة الجامعية.

وتقوم وزارة التربية السورية بجهود كبيرة، من أجل تحسين جودة العملية التعليمية في سوريا، خاصة بعد الظروف التي مرت بها الدولة السورية في السنوات الأخيرة والتي كانت تمثل تحدياً كبيراً أمام الهوية السورية، ولهذا تعمل وزارة التربية في سوريا على توظيف كافة امكانياتها المادية والبشرية من أجل رفع كفاءة المنظومة التعليمية بها، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السورية ببناء المواطن السوري القادر على الحفاظ على هويته ورفع اسم سوريا في كافة النواحي والمجالات الاقتصادية .

ويسر لنا أن نساعد ابناؤنا طلبة وطالبات البكالوريا في سوريا في معرفة نتائج الدورة التكميلية فقط قم بترك تعليق في الاسفل يتضمن رقم الاكتتاب أو الاسم، وسوف نقوم بعرض النتيجة بعد اعتمادها.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في شهادة البكالوريا سوريا 2021