أستراليا: أجلينا أكثر من 300 شخص من أفغانستان الليلة الماضية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن أستراليا قامت بـ4 رحلات جوية إلى العاصمة الأفغانية كابول، ليلة أمس السبت، لإجلاء أكثر من 300 شخص، من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات ومواطنون من نيوزيلندا وأمريكا وبريطانيا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد، قال موريسون: "سنواصل إرسال تلك الرحلات والعمل مع شركائنا وحلفائنا"، لافتًا إلى أنه "لا ننقل فقط الأستراليين وحاملى التأشيرات الأفغان لأستراليا، ولكن أيضا مواطنين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا".

وتأتى هذه الأنباء بعدما طلبت الولايات المتحدة وألمانيا من مواطنيهما فى أفغانستان تجنب السفر إلى مطار كابول، فى ظل مخاطر أمنية مع محاولة الآلاف الفرار من البلاد التى سيطرت عليها حركة طالبان المتطرفة.

وبحسب الوكالة، قامت الحكومة الأسترالية حتى الآن بإجلاء أكثر من 550 شخصًا من كابول منذ 18 أغسطس الجارى، بما فى ذلك الأستراليون وحاملى التأشيرات الأفغان.

يذكر أنه جرى نقل نحو 8 آلاف شخص من أفغانستان على متن رحلات نظمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، الأسبوع الماضى.