السعودية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية من 12 لـ 17 سنة

جدة - نرمين السيد - وجاء قرار موافقة "الهيئة" على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التى قدمتها الشركة وبينت أن لقاح "موديرنا" قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، حيث تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، وتبين من خلال مراجعتها أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها فى هذه الفئة العمرية.
يذكر أنَّ لقاح "موديرنا" تم تسجيله فى المملكة بتاريخ 9 يوليو للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر، وتأتى الموافقة على شمول فئة اليافعين من عمر 12 سنة وأكبر كإحدى الخطوات المهمة فى مكافحة جائحة كوفيد19.
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