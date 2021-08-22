رابط تسجيل لقاح كورونا خارج المملكة العربية السعودية 1443 بوابة مقيم تسجيل الدخول

ننشر رابط تسجيل لقاح كورونا خارج المملكة العربية السعودية 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب المديرية العامة للجوازات السعودية عن إطلاق بوابة مقيم تسجيل القدوم لاستقبال طلبات تسجيل اللقاح للقادمين من خارج المملكة إلكترونياً، كما تم التأكيد من جانبها على ضرورة التسجيل في بوابة مقيم علم من أجل تسريع وتسهيل الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي السعودية وتقليل مدة الانتظار في منافذ الدخول، وقد أكدت الجوازات السعودية على ضرورة التسجيل عبر بوابة مقيم تسجيل القدوم المختصة بتسجيل اللقاحات إلكترونياً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تسجيل دخول مقيم علم muqeem sa الرسمي من أجل تسجيل اللقاح وفق الفئة التي تنتمي إليها.

رابط تسجيل لقاح كورونا خارج المملكة

قدمت المديرية العامة للجوزات السعودية دعوتها لكافة الأشخاص القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين سواء كانوا محصنين أو غير محصنين، زائرين أو مقيمين بضرورة تسجيل لقاح كورونا إلكترونياً من خلال الدخول بوابة مقيم تسجيل اللقاح الإلكترونية قبل الوصول إلى المملكة.

وأضافت المديرية العامة للجوزات على أن هذا الإجراء سوف يُسهم في تسريع إجراءات الدخول إلى أراضي المملكة، بالإضافة إلى تقليص فترة الانتظار في منافذ الدخول السعودية، وقد أوضحت الفئات المشمولين بالقرار الصادر عنها، حيث يشتمل تسجيل اللقاح للقادمين من خارج المملكة على الفئات التالية:

حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها.

المواطنين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي.

المقيمين بالمملكة والمرافقين لهم.

وقد جاء هذا القرار بالتماشي مع الجهود التي يتم بذلها من قبل المملكة للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من أجل ضمان السلامة لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من قب لوزارة الصحة خلال إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة، ويتم تسجيل لقاح كورونا من خلال اتباع رابط مقيم الرسمي التالي:

رابط مقيم تسجيل الدخول (muqeem.sa).

لقاحات كورونا المعتمدة وزارة الصحة

تم الإعلان من قبل وزارة الصحة السعودية عن اعتماد عدداً من اللقاحات داخل المملكة، واعتماد لقاحات أخرى من أجل الدخول إلى السعودية، فمن يرغب في التعرف على اللقاحات المعتمدة بالداخل والمعتمدة للدخول إليها المعلن عنها رسمياً، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة: (فاييزر بيونتك – موديرنا – أكسفورد استرازينكا – جانسن).

اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة: (فاييزر بيونتك – موديرنا – أكسفورد استرازينكا – جانسن – سينوفارم – ساينوفاك).

وقد تم الإعلان عن اشتراط جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

بوابة مقيم تسجيل اللقاح

تستقبل بوابة مقيم تسجيل القدوم الإلكترونية طلبات تسجيل اللقاح من خارج المملكة للزائر المحصن أو للزائر غير المحصن أو للزائر القادم للعلاج أو المقيم المحصن أو المقيم غير المحصن أو العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل لقاح كورونا خارج المملكة الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تنويه هام: يجب العلم أنه في حال كنت محصن في دولة أخرى غير السعودية، ولم تقم بتقديم طلباً لاعتماد اللقاح بالداخل، فيجب عليك القيام تقديم طلب اعتماد لقاح داخل المملكة وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة السعودية من خلال الدخول إلى البوابة الخارجية للتطعيمات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الصحة.