تشاد تسحب نصف قواتها المشاركة فى الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل

جدة - نرمين السيد - قررت تشاد، أمس السبت، سحب نصف قواتها البالغ عددها 1.200 جندى، والتى تقاتل الإرهابيين المتشددين بمنطقة المثلث الحدودى بين مالى وبوركينا فاسو والنيجر، حسبما أعلن متحدث باسم السلطات التشادية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الجنرال عظيم برماندوا، المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد، إن قرار سحب 600 جندى اتخذ بالاتفاق مع حلفاء تشاد بمنطقة الساحل.

ودون الإفصاح عن تفاصيل، أشار برماندوا إلى أن الجنود الذين سيسحبون سيتم نشرهم فى مكان آخر.

كانت تشاد نشرت جنودها فى فبراير الماضى، لمساعدة قوة إقليمية تدعمها فرنسا لمحاربة المتشددين المرتبطين بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين، بعدما تسببوا فى زعزعة الاستقرار فى مساحات شاسعة من منطقة الساحل فى غرب إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.

يذكر أن السلطات التشادية تواجه صراعًا آخر منفصلاً هذا العام مع مسلحين فى الشمال.