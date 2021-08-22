تشاد تسحب نصف قواتها المشاركة فى الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الجنرال عظيم برماندوا، المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد، إن قرار سحب 600 جندى اتخذ بالاتفاق مع حلفاء تشاد بمنطقة الساحل.
ودون الإفصاح عن تفاصيل، أشار برماندوا إلى أن الجنود الذين سيسحبون سيتم نشرهم فى مكان آخر.
كانت تشاد نشرت جنودها فى فبراير الماضى، لمساعدة قوة إقليمية تدعمها فرنسا لمحاربة المتشددين المرتبطين بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين، بعدما تسببوا فى زعزعة الاستقرار فى مساحات شاسعة من منطقة الساحل فى غرب إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.
يذكر أن السلطات التشادية تواجه صراعًا آخر منفصلاً هذا العام مع مسلحين فى الشمال.
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