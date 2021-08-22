على هيئة جنود أميركيين.. عناصر طالبان يثيرون جدلا بصورة

نشرت حركة طالبان شريطا دعائيا ظهر في إحدى لقطاته عناصر مسلحة من الحركة وهم يرتدون زي القوات الخاصة، أثناء رفع علم الحركة، في خطوة تحاكي صورة النصر الأميركية الأيقونية "أيو جيما" إبان الحرب العالمية الثانية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في عام 1945، خاض مشاة البحرية الأميركية معركة ضد القوات اليابانية في جزيرة "أيو جيما" اليابانية.

وبعيد الانتصار في المعركة، رفع 5 جنود من مشاة البحرية العلم الأميركي على قمة الجزيرة، وأصبحت هذه الصورة رمزا للتضحية والفداء في الولايات المتحدة.

وعلى النحو ذاته تقريبا، عمل 4 مقاتلين في حركة طالبان على رفع علم الحركة بعيد استيلائها على العاصمة كابل وسقوط الحكومة الأفغانية السابقة.

وجاءت هذه الصورة ضمن شريط فيديو دعائي للوحدة "بدري 313"، وهي كتبية القوات الخاصة في حركة طالبان، التي يعتقد أنها مدربة تدريبا جيدا ومسلحة بأحداث الأسلحة.

وكانت حركة طالبان قد كشفت في الماضي عن وجود هذه الكتبية في فيديوهات دعائية.

ومما كشفته الصورة الأخيرة أن عناصر طالبان كانوا يحملون أسلحة أميركية من قبيل بنادق "أم 4"، كما كانت معهم معدات عسكرية أميركية مثل المناظير الليلية.

وكانت هيئة المقاتلية شبيهة بجنود الجيش الأميركي خاصة النظارات الشمسية السوداء والخوذ المضادة للرصاص.

ويعتقد أن حركة طالبان عثرت على هذه الأسلحة خلال استيلائها على مخازن الأسلحة التي تركتها القوات الأفغانية.

ولا يعرف على وجه التحديد مكان وزمان التقاط الفيديو الدعائي، لكن يبدو أنها تمت أخيرا.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الحركة المتشددة استولت على أسلحة تقدر بنحو 28 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية بين عامي 2002 و 2017.