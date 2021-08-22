قصة بائع غشاش أوقعه فيديو في قبضة الأمن المصري

انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لبائع يغش في الميزان خلال البيع لإحدى الزبائن.

الفيديو يظهر فيه البائع يمسك بأحد الموازين دون دراية المشتري ويضعه خلسة في كفة البضاعة المباعة، مما تسبب في حالة غضب كبيرة وتم تداول الفيديو مصحوبا بالآية القرآنية "ويل للمطففين". وفي أقل من 48 ساعة تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات الفيديو بحسب مصدر أمني. وقال المصدر لموقع "دوت الخليج" إنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه. وتبين أنه بائع خضروات بإحدى الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

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