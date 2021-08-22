طالبان في ملاعب الكرة.. حضروا مباراة نهائية وسلموا الكأس

بعد سيطرتهم على الحكم في أفغانستان، بدأت مشاهد دخول عناصر حركة طالبان في الحياة اليومية للأفغان، تظهر بشكل أكبر يوما بعد يوم، وآخرها كان خلال مباراة كرة قدم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مسلحين من حركة "طالبان" حضروا مباراة نهائي دوري كرة القدم في مدينة هرات بأفغانستان، ثم قدموا كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة، خلال حملة لها لمحاولة التجانس مع المجتمع الأفغاني.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المباراة أقيمت الجمعة بعد 4 أيام من دخول طالبان إلى كابل، وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده مؤخرا.
وجمعت المباراة فريقي "أتاك إنريجي" و"هارت موني تشارجر"، وفاز فريق "أتاك" بنتيجة 1 - 0 بهدف من ركلة جزاء.
وذكرت "ديلي ميل" أن "طالبان" تبذل قصارى جهدها لتحسين صورتها، منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في الأسبوع الماضي.
وتأتي المباراة بعد أيام من الكشف عن إفادة المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان، أن أحد الأشخاص الذين سقطوا بشكل مأساوي من طائرة عسكرية أميركية غادرت كابل، كان لاعب كرة قدم أفغاني شاب.
وبحسب صفحة المنتخب الأفغاني لكرة القدم، توفي اللاعب الشاب زكي أنواري، الاثنين، بعد سقوطه من طائرة عسكرية أميركية.
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