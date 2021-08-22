محفظة الذهب الراجحي ، يُعتبر مصرف الراجحي من أبرز المصارف المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك أكثر من فرع في جميع أنحاء المملكة، لذا يوفر الخدمات المتنوعة لكافة العملاء وبشكل إلكتروني توفيراً للوقت والجهد، واليوم سوف نوضح لكم المزيد عبر السطور القادمة.

شروط فتح محفظة الذهب الراجحي

هناك العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لكي يتمكن الأشخاص من فتح محفظة الذهب في مصرف الراجحي، ومنها ما يلي:

ضرورة التأكد من كافة البيانات الشخصية وأيضاً الوظيفية.

يشترط أن يكون عمره يتجاوز 18 عام لكي يتمكن من فتحها.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل إلكتروني ينبغي أن يتم التوجه لأقرب فرع لإتمام عملية الفتح.

في حالة الموافقة على الطلب يجب أن تتم عملية شراء تتجاوز العشر جرامات من الذهب.

كيفية فتح محفظة الذهب الراجحي

لكي تتمكن من فـتح محفظة الذهـب في مصرف الراجحي لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:

الاتجاه مباشرة للرابط الرسمي الخاص بمصرف الراجحي .

. بعد ذلك أنقر على حسابك ثم أدخل البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

بعدها أضغط على خانة فتح حساب لكي يتم إنشاء فتح الحساب ثم أضغط على منشأت.

سوف تظهر لك مجموعة من الخيارات أضغط على الخزينة.

سيتم نقلك إلى كافة الخدمات الخاصة بالخزينة ومن بينها تجارة الذهب.

أنقر على فتح محفظة الذهب ثم أدخل البيانات بدقة.

أخيراً ننقر على خانة إرسال وسوف تتم العملية بنجاح وتحصل على محفظة الذهب عبر الراجحي.

خطوات شراء الذهب من بنك الراجحي

يتساءل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن كيفية شراء الذهـب من مصرف الراجحي ويُمكنك ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي: