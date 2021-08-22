بن والاس : لن نتمكن من إنقاذ الجميع في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قامت بإجلاء ما يقرب من 4000 مواطن أفغاني وبريطاني من أفغانستان ، ولكن لا تزال هناك مخاوف من احتمال ترك العديد منهم وراءها بينما تستعد الولايات المتحدة لمغادرة البلاد، وفق ما ذكرت شبكة نيوز البريطانية.

تم إنقاذ حوالي 3821 شخصًا بفضل الجهود البريطانية في إطار عملية Pitting منذ 13 أغسطس ، وفقًا لوزارة الدفاع ، بما في ذلك 1323 شخصًا وصلوا إلى المملكة المتحدة.

ويشمل ذلك موظفي السفارة والمواطنين البريطانيين والمؤهلين بموجب برنامج سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (ARAP).

ومع ذلك ، تتزايد المخاوف من عدم خروج جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من البلاد قبل مغادرة القوات الأمريكية للبلاد في 31 أغسطس.

وقالت وزارة الدفاع إن "الأولوية" هي إخراج جميع المؤهلين "بأسرع ما يمكن وبأمان" ، بالتعاون مع الولايات المتحدة ، و "طالما سمح الوضع الأمني بذلك".

ومع ذلك ، قال وزير الدفاع بن والاس، بحسب صحيفة ذا ميل أون صاندي "لن تتمكن أي دولة من إخراج الجميع" من أفغانستان، مضيفًا بــ"إنه مصدر حزن عميق للكثيرين منا في جميع أنحاء الناتو ، ولا أحد يريد التضحية بــ20 عامًا في نهاية الطريق"، مؤكدًا على الأمر بقوله "سنبذل قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن أستراليا قامت بأربع رحلات جوية إلى كابول ليل السبت لإجلاء أكثر من 300 شخص من هناك.

وأضاف أنه يوجد بين الناس الذين تم إجلاؤهم أستراليون، وأفغان يحملون تأشيرات، ومواطنون من نيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال موريسون لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد: "سنواصل إرسال تلك الرحلات والعمل مع شركائنا وحلفائنا".

وتابع: "نحن لا ننقل فقط الأستراليين وحاملي التأشيرات الأفغان لأستراليا، ولكن أيضا مواطنين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا".

وقامت الحكومة الأسترالية حتى الآن بإجلاء أكثر من 550 شخصا من كابل منذ 18 أغسطس الجاري، بما في ذلك الأستراليون وحاملي التأشيرات الأفغان.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن طلبت الولايات المتحدة وألمانيا من مواطنيهما الموجودين في أفغانستان تجنب القدوم إلى مطار كابول، بسبب المخاطر الأمنية، في الوقت الذي حاول فيه الآلاف الفرار بعد أسبوع تقريبا من سيطرة حركة طالبان على السلطة في هذا البلد.

وفي هذه الأثناء، قال مسؤول هندي إن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية غادرت اليوم كابول، متوجهة إلى نيودلهي وعلى متنها 168 شخصا.

وأفاد أريندام باجشي، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، بأن الطائرة أقلعت من كابول صباح اليوم الأحد وكان من بين الركاب 107 مواطنين هنود، ولم يكشف عن جنسية الـ 61 الآخرين الذين تم إجلاؤهم في هذه الرحلة من العاصمة الأفغانية.

وفي غضون ذلك جرى نقل مجموعة أخرى من 87 هنديا سبق وأن تم إجلاؤهم يوم أمس السبت من كابل إلى طاجيكستان المجاورة، جرى اليوم الأحد نقلهم في طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية إلى نيودلهي، حسبما كتب باغشي على "تويتر" وتم إجلاء مواطنين نيباليين أيضا على متن تلك الرحلة.

وبدأت الهند إجلاء رعاياها من أفغانستان الأحد الماضي بعد أن سيطرت حركة "طالبان" على كابول.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء إن من المعتقد أن نحو 400 هندي تقطعت بهم السبل في أفغانستان، ولا توجد أرقام رسمية متاحة.