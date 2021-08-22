طالبان تطلب وساطة روسيا للتوصل لاتفاق مع قائد إقليم بنجشير

جدة - نرمين السيد - وأكدت المصادر، لقناة "العربية" الإخبارية، على أن طالبان طلبت وساطة روسيا للتوصل لاتفاق مع أحمد مسعود قائد إقليم بنجشير، الواقع فى شمال أفغانستان.
جاء ذلك بعد وصول رئيس المكتب السياسى فى طالبان الملا عبد الغنى برادر، إلى كابول لإجراء محادثات مع قادة آخرين لتشكيل حكومة أفغانية جديدة بعد التقدم الخاطف لطالبان فى جميع أنحاء البلاد.
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