طالبان: نريد توضيح خطة خروج القوات الأجنبية من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كما أضاف المسؤول بالحركة الأفغانية، أنه يمكن للجامعات والمدارس أن تفتح فى عموم أفغانستان، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد حثت مواطنيها فى أفغانستان بتجنب التوجه إلى مطار كابول فى الوقت الحالى، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.