رئيسة بوليفيا السابقة تحاول الانتحار

جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية البوليفى إدواردو ديل كاستيو: "يؤسفنى أن أبلغ الشعب البوليفى بأن جانين أنييز حاولت إيذاء نفسها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لديها بعض الخدوش الصغيرة على أحد ذراعيها، لكن لا شيء يدعو إلى القلق".
بدوره ، أوضح خورخى فالدا وهو واحد من فريق الدفاع عنها، فى رسالة بالفيديو أن أنييز حاولت "الانتحار".
يذكر أن أسرة الرئيسة السابقة البالغة 54 عاما، طالبت - مرارا - بنقلها إلى مستشفى لتلقى علاج طبى خاص بحالتها لأنها تعانى ارتفاعا فى ضغط الدم.
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