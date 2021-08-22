غسيل سمعة.. فيديو لمسلحى طالبان يشاهدون مباراة كرة قدم ويسلمون الكأس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أقيمت المباراة يوم الجمعة، أى بعد 4 أيام من دخول طالبان إلى العاصمة كابول، مضيفة أن المئات كانوا فى الملعب الذى تم تجديده حديثًا، حيث كانت المباراة بين فريقى "أتاك إنريجى" و"هارت مونى تشارجر"، حيث فاز الأول بنتيجة "1- صفر"، بعد إحراز ضربة جزاء.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن طالبان تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول فى نهاية هذا الأسبوع، بعد تخلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن أفغانستان وسحب الجنود الأمريكية من هناك.

وحذرت "ديلى ميل" من أن "مستقبل المرأة الأفغانية لا يزال غير مؤكد، حيث قمعت حقوقها عندما حكمت طالبان آخر مرة بين عامى 1996 و2001، فلم يكن يُسمح للأفغانيات بالعمل أو الدراسة أو العلاج من قبل الأطباء الذكور ما لم يكن برفقة مرافق".

ولفتت الصحيفة إلى أن قائدة المنتخب الأفغانى شابنام موباريز، التى تقيم حالياً فى الولايات المتحدة، طلبت تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم لحماية زملائها فى الفريق بعد تعرضهم للتهديدات، لافتة إلى وفاة لاعب منتخب الشباب الأفغانى زكى أنوارى، 19 عامًا، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما علق فى طائرة إجلاء أمريكية فى محاولة يائسة للفرار من طالبان.