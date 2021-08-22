انخفاض مستوى نهرى دجلة والفرات بنحو 50%

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة، على راضى، لوكالة الأنباء العراقية، إن "جميع دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار، وهذا بدوره أدى إلى قلة الايرادات المائية".
وأوضح راضى أن "هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول فى إنشاء سدود خزنية ومشاريع إروائية، وأن هذه العوامل أثّرت فى إيرادات العراق المائية".
وأضاف، أن "العام الحالى يُعدّ عاماً شحيحاً بالمياه، وهناك قلة واضحة فى نهرى دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من 50%، إضافة إلى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة فى سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى"، لافتاً إلى أنه "تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوى المقبل مما هو متوفر من خزين مائى جيد فى الخزانات والبحيرات".
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