قسط 250000 ريال بأقل راتب وبدون كفيل للسعودي والمقيم

قسط 250000 ريال دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن وكذلك بأقل راتب فالمواطن الذى يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي يستطيع طلب التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية فيسعى المواطن والمقيم إلى الحصول على تمويل شخصي بإجراءات ميسرة وأيضاً بفترة سداد مرنة ربما تصل إلى 60 شهر وهو ما وفرتة شركة مرابحة مرنة في عرضها التمويلي الذى سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

قسط 250000 ريال لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

وفرت شركة مرابحة مرنة بالسعودية تمويل سريع بالتقسيط الميسر والمرن والذى ربما تصل فترة السداد إلى 60 شهر وأيضاً يستطيع طلب الحصول على هذا التمويل كل من المواطن السعودي وأيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل بالمزايا التالية:

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة يتميز بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى250000 ريال سعودي.

القرض التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بسرعة الإجراءات.

كذلك من خلال القرض التأجيري من شركة مرابحة مرنة يمكن شراء السيارة من أى وكيل معتمد أو معرض.

يمتاز التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية بفترات سداد مرنة تبلغ 60 شهر.

القرض التأجيري من شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه التمويل لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة أنه متوفر لكل من السعودي والمقيم.

شروط طلب التمويل التأجيري لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

وفرت شركة مرابحة مرنة بالسعودية التمويل التأجيري الميسر وأيضاً المتاح لكل من العميل السعودي وكذلك المقيم بالسعودية ولكن لابد من توافر عدد من الشروط وهي:

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن العامل بالقطاع الحكومي.

6000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بالقطاع الخاص.

يشترط أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن شهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص.

لابد أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

طريقة الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع كل من المواطن السعودي وأيضاً المقيم بالمملكة العربية السعودية الحصول على تمويل مرابحة مرنة من خلال زيارة أحد فروع شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية وايضاً يمكن الحصول من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مرابحة مرنة وطلب التمويل.