السجن 5 سنوات عقوبة عدم التزام مرضى كورونا بالعزل فى مسيسبى

ويقول القرار الصادر من مسول الصحة بالولاية د. توماس دوبس، إن أى شخص مصاب بكوفيد 19 يجب أن يظل فى المنزل أو أى مقر سكنى لمدة 10 أيام منذ بداية ظهور المرض.
وأضاف أن الفشل فى الالتزام بقرار العزل يمكن أن يسفر عن غرامة 500 دولار أو السجن لمدة ستة أشهر. لكن، بما أن كوفيد 19 مرض يهدد الحياة، فإن هذه العقوبات المحتملة قد تصل إلى 5 آلاف دولار أو خمس سنوات فى السجن أو كلاهما، بحسب ما قال دوبس.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإمريكية، فأن قرار العزل يأتى فى ظل ارتفاع إصابات كورونا فى الولاية، حيث بلغ معدل الإصابات الجديدة على مدار أسبوع فى الولاية 4.316 حالة، وهو ضعف الرقم الذى تم تسجيله خلال ذروة الموجة الثانية فى يناير.
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