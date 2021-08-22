عاجل.. اعتقال إرهابى خطّط لاستهداف الرئيس التونسى

جدة - نرمين السيد - وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، فى يناير الماضى، عن وجود مخطط لاستهداف قيس سعيد، عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج، وتسبب فى إصابة مديرة الديوان الرئاسى بوعكة صحية وبعمى مؤقت.

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