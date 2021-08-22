اليمن يستعد لموجة ثالثة من كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، دعا رئيس الحكومة اليمنية فى اجتماع اللجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التى يرأسها، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحى المتردى فى البلاد ورفع جاهزيته.
وارتفع إجمالى الإصابات فى المناطق التابعة للحكومة اليمنية حتى يوم السبت، إلى 7.487 إصابة توفى منها 1.416 حالة، بينما تعافى 4.622، وسط توقعات بارتفاع العدد الفعلى للإصابات والوفيات إلى أكثر من المسجل بكثير.
وكان اليمن سجل أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا، أول أمس الجمعة، مع بدء موجة تفشى جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اليمنى، قاسم بحيبح، أن البلاد دخلت فى موجة ثالثة من تفشى فيروس كورونا، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وبحسب الوكالة، اتخذت لجنة الطوارىء عددًا من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحى، تشمل إعادة فتح وتفعيل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة الى التسريع بإجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الاكسجين.
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