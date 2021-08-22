بريطانيا: مقتل 7 أشخاص في حشد قرب مطار كابول

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سبعة أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابول وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وتابعت وزارة الدفاع، في بيان اليوم الأحد: “الأوضاع على الأرض لا تزال في غاية الصعوبة لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأكبر قدر من السلامة والأمن”.