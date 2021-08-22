وفى تصريحات نقلتها صحيفة "صنداى تليجراف"، اليوم الأحد، قال راب: "سنضطر للاستعانة بدول ذات تأثير معتدل مثل روسيا والصين مهما كان ذلك غير مريح".
وكانت حركة طالبان الإرهابية استولت على السلطة فى أفغانستان مطلع الأسبوع الماضى، ما أدى إلى فرار الآلاف من المواطنين الأفغان هربًا من بطش الحركة المتطرفة، خصوصًا مع ذكريات سيئة عن حكم طالبان السابق الذى استمر 20 عامًا فى أفغانستان.
وبحسب الصحيفة البريطانية، ظهرت خلافات فى الآونة الأخيرة بين بريطانيا والصين بشأن عدة قضايا، من بينها هونج كونج وما يتردد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد غرقية الأويغورو فى الصين، إضافة إلى علاقات متوترة مع موسكو منذ تسمم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال فى 2018 باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشكوك"، الذى طورته موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: نحتاج لتأثير روسيا والصين المعتدل على طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.