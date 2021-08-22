بريطانيا: نحتاج لتأثير روسيا والصين المعتدل على طالبان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إن بريطانيا ستضطر للجوء إلى روسيا والصين لممارسة "تأثير معتدل" على طالبان، وذلك على الرغم من عدم الثقة بين بريطانيا وهاتين الحكومتين.





وفى تصريحات نقلتها صحيفة "صنداى تليجراف"، اليوم الأحد، قال راب: "سنضطر للاستعانة بدول ذات تأثير معتدل مثل روسيا والصين مهما كان ذلك غير مريح".

وكانت حركة طالبان الإرهابية استولت على السلطة فى أفغانستان مطلع الأسبوع الماضى، ما أدى إلى فرار الآلاف من المواطنين الأفغان هربًا من بطش الحركة المتطرفة، خصوصًا مع ذكريات سيئة عن حكم طالبان السابق الذى استمر 20 عامًا فى أفغانستان.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ظهرت خلافات فى الآونة الأخيرة بين بريطانيا والصين بشأن عدة قضايا، من بينها هونج كونج وما يتردد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد غرقية الأويغورو فى الصين، إضافة إلى علاقات متوترة مع موسكو منذ تسمم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال فى 2018 باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشكوك"، الذى طورته موسكو.