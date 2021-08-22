عاجل.. الحكومة اللبنانية ترفع السعر الرسمى للبنزين بنسبة 66%

جدة - نرمين السيد - وكان مصرف لبنان المركزى قد أعلن فى وقت سابق هذا الشهر، الدعم للمشتقات البترولية عبر تسعير الدولار فى عمليات الاستيراد وفقا لسعر صرف الدولار فى السوق والذى يتراوح ما بين 18 ألفا إلى 20 ألف ليرة لبنانية وذلك بدلا من السعر المدعوم والمقدر بـ3900 ليرة لكل دولار.

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