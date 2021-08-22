مقتل 7 أفغان فى عمليات تدافع بمحيط مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وحسب وكلة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن 7 مدنيين أفغان قتلوا خلال عمليات تدافع قرب مطار كابول الدولى وسط فوضى الفرار من سيطرة طالبان على البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع فى بيان صادر اليوم الأحد أن "الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمن وأمان قدر الإمكان".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد حثت مواطنيها فى أفغانستان بتجنب التوجه إلى مطار كابول فى الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.

وجاء فى التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار فى هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلى الحكومة الأميركية للقيام بذلك".