مجددًا.. ترامب يهاجم بايدن بسبب إهانة أمريكا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - شن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هجومًا جديدًا على الرئيس الحالى جو بايدن، أمس السبت، بسبب طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، واصفًا الأمر بأنه "أكبر مهانة تعرضت لها الولايات المتحدة فى تاريخها فى مجال السياسة الخارجية".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ترامب فى تجمع حاشد لأنصاره قرب كولمان بولاية ألاباما، إن "انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان هو أكبر ما يكشف عن عدم الكفاءة الفادحة من قبل رئيس للبلاد، بما يثير الدهشة أكثر من أى وقت".

وألقى الرئيس الجمهورى ترامب باللوم مرارًا على بايدن الديمقراطى فيما يتعلق بسقوط أفغانستان فى أيدى حركة طالبان الإسلامية المتشددة، على الرغم من أن الانسحاب الأمريكى الذى تسبب فى الانهيار تم التفاوض عليه قبل تولى إدارته السلطة.

وفى كلمته أمام الحشد، ألقى ترامب باللوم على بايدن فى هذا الوضع، خصوصًا وأنه لم يتبع الخطة التى توصلت إليها الإدارة السابقة، وأبدى الرئيس الجمهورى أسفه على الأفراد والمعدات الأمريكيين الذين جرى تركهم مع انسحاب القوات، قائلاً: "هذا ليس انسحابًا. هذا استسلام كامل".

وأضاف ترامب أن طالبان التى تفاوض معها تحترمه، لافتًا إلى أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان ما زال هو فى الرئاسة.

وتابع ترامب: "كان من الممكن أن نخرج بكرامة.. كان يجب أن نخرج بكرامة، وبدلاً من ذلك خرجنا بعكس الكرامة تمامًا".