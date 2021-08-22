مجددًا.. ترامب يهاجم بايدن بسبب إهانة أمريكا فى أفغانستان

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ترامب فى تجمع حاشد لأنصاره قرب كولمان بولاية ألاباما، إن "انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان هو أكبر ما يكشف عن عدم الكفاءة الفادحة من قبل رئيس للبلاد، بما يثير الدهشة أكثر من أى وقت".
وألقى الرئيس الجمهورى ترامب باللوم مرارًا على بايدن الديمقراطى فيما يتعلق بسقوط أفغانستان فى أيدى حركة طالبان الإسلامية المتشددة، على الرغم من أن الانسحاب الأمريكى الذى تسبب فى الانهيار تم التفاوض عليه قبل تولى إدارته السلطة.
وفى كلمته أمام الحشد، ألقى ترامب باللوم على بايدن فى هذا الوضع، خصوصًا وأنه لم يتبع الخطة التى توصلت إليها الإدارة السابقة، وأبدى الرئيس الجمهورى أسفه على الأفراد والمعدات الأمريكيين الذين جرى تركهم مع انسحاب القوات، قائلاً: "هذا ليس انسحابًا. هذا استسلام كامل".
وأضاف ترامب أن طالبان التى تفاوض معها تحترمه، لافتًا إلى أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان ما زال هو فى الرئاسة.
وتابع ترامب: "كان من الممكن أن نخرج بكرامة.. كان يجب أن نخرج بكرامة، وبدلاً من ذلك خرجنا بعكس الكرامة تمامًا".
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