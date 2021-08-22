أستراليا تجلي أكثر من 300 خلال الليل من أفغانستان

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد إن أستراليا قامت بأربع رحلات جوية إلى كابول بأفغانستان ليل السبت لإجلاء أكثر من 300 شخص من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات ومواطنون من نيوزيلندا وأمريكا وبريطانيا.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن طلبت الولايات المتحدة وألمانيا من مواطنيهما في أفغانستان تجنب السفر إلى مطار كابول مشيرتين إلى مخاطر أمنية في الوقت الذي حاول فيه الآلاف الفرار بعد أسبوع تقريبا من سيطرة حركة طالبان الإسلامية. وقال موريسون لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد “سنواصل إرسال تلك الرحلات والعمل مع شركائنا وحلفائنا”.

وأضاف “نحن لا ننقل فقط الأستراليين وحاملي التأشيرات الأفغان لأستراليا ولكن أيضا مواطنين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا”.

وقامت الحكومة الأسترالية حتى الآن بإجلاء أكثر من 550 شخصا من كابول منذ 18 أغسطس آب بما في ذلك الأستراليون وحاملي التأشيرات الأفغان.

وفي الأسبوع الماضي تم نقل نحو ثمانية آلاف شخص من أفغانستان على متن رحلات نظمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن طلبت الولايات المتحدة وألمانيا من مواطنيهما في أفغانستان تجنب السفر إلى مطار كابول مشيرتين إلى مخاطر أمنية في الوقت الذي حاول فيه الآلاف الفرار بعد أسبوع تقريبا من سيطرة حركة طالبان الإسلامية. وقال موريسون لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد “سنواصل إرسال تلك الرحلات والعمل مع شركائنا وحلفائنا”.

وأضاف “نحن لا ننقل فقط الأستراليين وحاملي التأشيرات الأفغان لأستراليا ولكن أيضا مواطنين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا”.

وقامت الحكومة الأسترالية حتى الآن بإجلاء أكثر من 550 شخصا من كابول منذ 18 أغسطس آب بما في ذلك الأستراليون وحاملي التأشيرات الأفغان.

وفي الأسبوع الماضي تم نقل نحو ثمانية آلاف شخص من أفغانستان على متن رحلات نظمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.